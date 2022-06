Chico Preto deve ser candidato do Avante ao Senado

Redação AM POST

O ex-vereador e ex-deputado estadual, Chico Preto, deve ser o nome oficializado pelo Avante para disputar vaga no Senado Federal pelo Amazonas. O pré-candidato vem apresentando um crescimento significativo nas pesquisas para o cargo além de ter um baixíssimo índice de rejeição entre os eleitores.

Em entrevista a um veículo de comunicação local, Chico Preto confirmou que será o candidato ao senado do partido comandado no Amazonas pelo prefeito de Manaus, David Almeida, que tem grande força nas eleições deste ano pois apresenta 82% de aprovação entre os eleitores além de reconhecimento na capital e interior do Amazonas pelo trabalho que desenvolve.

“Eu reafirmou, o Avante tem um Único Candidato ao Senado, e eu Tenho a Honra em ser esse nome. Não por arrogância, ou teimosia mas por convicção em uma história que vem sendo construída há 22 anos pelo povo do Amazonas que a mim conferiu seis mandatos. Digo humildemente que esta árvore tem frutos para mostrar”, disse.

“Seguirei nessa luta de convencimento para que o Avante também tenha o candidato a senador na chapa majoritária. Nós temos condições para isso o Avante é um partido em franco crescimento, com um prefeito extremante bem avaliado e isso, claro, conta muito para as candidaturas majoritárias. Então, nós temos todas as condições de estarmos ali compondo a chapa majoritária com vice e com Senador”, completou.