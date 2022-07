Chico Preto dispara na corrida eleitoral e assume vice-liderança para o Senado, aponta pesquisa

Redação AM POST

O ex-vereador e ex-deputado estadual, Chico Preto (Avante), vem apresentando um crescimento significativo nas pesquisas eleitorais para o Senado e segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (6) pelo Instituto Phoenix ele assume vice-liderança na disputa com 22,3% ficando atrás apenas do senador Omar Aziz (PSD) que está com 28,1%.

O ex-prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto (PSDB) aparece em terceiro lugar com 19,6% seguido do Coronel Menezes (PL) que vem na quarta posição com 12,4%, e Luiz Castro (PDT) em quinto, com 6,9%.

Segundo o Instituto Phoenix, a pesquisa foi realizada entre os dias 1 e 4 de julho de 2022 com 1.255 eleitores de 13 municípios amazonenses onde estão concentrados 77,8% dos eleitores do Estado. Pesquisa registrada com o número nº AM-04178/2022, no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) e assinada pelo estatístico Augusto da Silva Rocha (Conre 7655-A). Possui nível de confiança de 95% e margem de erro de + ou -2,8%.

O item 1 da pesquisa refere-se à opinião do eleitorado em relação à sua preferência pela sua “Frente Partidária” (se ele é esquerda, direita, ou centro). Manaus possui maioria preferencial pela Direita 34,1%, mas no interior, a esquerda é maioria: 43,3%, conforme levantamento

Chico Preto, é apontado como o único nome da direita com potencial para vencer os caciques e representantes da velha política, Omar Aziz e Arthur Virgílio Neto, na disputa por vaga do Amazonas no Senado Federal.

O pré-candidato do Avante se destaca devido sua trajetória ilibada na política, diferente dos caciques representantes da esquerda que enfrentam uma barreira de rejeição muito forte entre os eleitores devido seus discursos sem novidade e suas imagens já desgastadas.

Leia a pesquisa na íntegra: 1ª PESQUISA SENADO