Chico Preto entra com recurso no TRE-AM e pede aprovação de sua candidatura avulsa ao Senado

O ex-vereador Chico Preto (Avante) entrou com recurso nesta quarta-feira (31) contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) que indeferiu ontem (30) o pedido de registro de sua candidatura avulsa ao Senado. O relator do processo é o desembargador eleitoral Kon Tsih Wang.

O partido de Chico Preto se coligou ao União Brasil, que definiu o Coronel Menezes (PL) para a disputa ao Senado, na chapa de reeleição do governador Wilson Lima (UB). O PL exigiu que nenhum partido da coligação lançasse outro nome ao cargo além do militar.

Chico Preto afirmou que vai embargar a decisão, uma vez que, segundo ele, “existem muitos pontos que não foram enfrentados”.

Na ação movida pelo político ele destaca que o Avante não oficializou a escolha de um nome para concorrer ao cargo de senador e que sua participação na coligação partidária é apenas de apoio aos cargos de governador e vice.

“Conforme consta no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da coligação a qual o partido AVANTE faz parte, não há qualquer indicação de nome ao cargo de senador, seja outro nome do partido ou de outra agremiação partidária”, diz trecho da ação.

“Mais que isso, da detida análise da juntada do DRAP da mesma “coligação partidária”, da qual o AVANTE fez parte apenas para os cargos de Governador e Vice, também não há qualquer indicação relativa a vaga de senado a ser ocupada por indicação do AVANTE, seja seus filiados ou não”, frisa outro trecho.

Chico também afirma na ação que durante pré-campanha ele foi indicado pelo partido como pré-candidato ao senado, isso inclusive com fala pública do Presidente do legenda, prefeito de Manaus David Almeida.

“Bem antes da grande convenção partidária, o Presidente do Partido disse que dentre os possíveis candidatos ao senado indicados pela Coligação a que fazia parte, ele não apoiaria nenhum, no sentido de fortalecer a candidatura do seu filiado, ora Embargante [Chico]”, diz outro trecho.

