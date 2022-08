Chico Preto rebate Coronel Menezes: “Quem dificulta a vida do Jair Bolsonaro no AM é você”

Redação AM POST

Após o candidato ao Senado, Coronel Alfredo Menezes (PL), dizer em entrevista que a candidatura de Chico Preto (Avante) ao Senado só atrapalha os planos do presidente da República Jair Bolsonaro (PL) no Amazonas, o político rebateu o militar.

“Quem dificulta a vida do Jair Bolsonaro no Amazonas é você. Afastou apoiadores pensando na sua candidatura furada. Nem os bolsonaristas te querem. Acreditas que és uma mente brilhante, só porque tens uma testa oleosa. Selva!”, debochou Chico.

Vale lembrar que em uma live realizada na última segunda-feira (8), Chico Preto anunciou que vai brigar na justiça pelo registro de sua candidatura avulsa, que consiste em ser totalmente independente sem ajuda financeira do partido nem direito a tempo de TV ou rádio na propaganda eleitoral, após não ter sido confirmado na chapa majoritária firmada entre o Avante e União Brasil.

O político revelou a trama que impediu a oficialização de sua candidatura e afirmou que o candidato ao Senado confirmado na convenção geral, Coronel Alfredo Menezes (PL), tentou ganhar no tapetão. Ele destacou que seu partido foi encurralado por uma imposição que veio de Brasília das outras legendas que tem influência do militar, amigo do presidente.

“O Menezes tem medo de disputar a eleição e ganhar no voto faz esse tipo de manobra, tenta ganhar no W.O, no tapetão. Política se ganha no voto. Esse tipo de covardia eu não tenho. Isso é um ato de covardia, tirar alguém no tapetão”, disse ele na live.