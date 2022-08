Chico Preto registra candidatura avulsa ao senado e manda recado para Menezes: “é o povo que tem que decidir”

Redação AM POST

O ex-vereador, Chico Preto (Avante), registrou nesta sexta-feira (12) sua candidatura avulsa ao Senado Federal no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). O político foi impedido ser confirmado como candidato na convenção geral da aliança do Avante com o União Brasil no início do mês mas não desistiu e decidiu se lançar de maneira independente neste pleito.

Em vídeo divulgado nas redes sociais ele mostrou a entrega dos pedidos de registro de candidatura dele e dos seus dois suplentes. “Chapa de Senado com número 700 do Avante. O Amazonas vai ser resgatados dos seus maus caminhos. A gente vai levar esse candidatura até o final”, disse.

“Um recado aos coronéis de barraco, dessa política mesquinha que querem impedir no tapetão que nós entremos e disputemos no voto a decisão do povo do Amazonas. É o povo que tem que decidir”, alfinetou.

Entenda o caso

Em uma live realizada na última segunda-feira (8), Chico Preto anunciou que vai brigar na justiça pelo registro de sua candidatura avulsa, que consiste em ser totalmente independente sem ajuda financeira do partido nem direito a tempo de TV ou rádio na propaganda eleitoral.

O político também revelou a trama que impediu a oficialização de sua candidatura e afirmou que o candidato ao Senado confirmado na convenção geral, Coronel Alfredo Menezes (PL), tentou ganhar no tapetão. Ele destacou que seu partido foi encurralado por uma imposição que veio de Brasília das outras legendas que tem influência do militar, amigo do presidente.

“O Menezes tem medo de disputar a eleição e ganhar no voto faz esse tipo de manobra, tenta ganhar no W.O, no tapetão. Política se ganha no voto. Esse tipo de covardia eu não tenho. Isso é um ato de covardia, tirar alguém no tapetão”, disse ele na live.