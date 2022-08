Chico Preto tem presença confirmada em debate com candidatos ao Senado na BandNews

Redação AM POST

O ex-vereador, Chico Preto (Avante), vai participar na próxima segunda-feira (29) do primeiro debate no rádio entre os candidatos ao Senado Federal realizado pela BandNews Difusora 93.7 FM, no jornal BandNews Manaus, a partir das 8h30.

A candidatura de Chico Preto é avulsa, que consiste em ser totalmente independente sem ajuda financeira do partido nem direito a tempo de TV ou rádio na propaganda eleitoral. Mesmo assim ele não desistiu de seus propósitos e decidiu se lançar com recursos próprios neste pleito.

Além de Chico, confirmaram presença no debate Arthur Neto (Coligação A Força do Povo), Bessa (Coligação Nós, o povo), Coronel Menezes (Coligação Aqui é Trabalho), Luiz Castro (PDT), Marília Freire (Federação PSol Rede) e Omar Aziz (Coligação Em Defesa da Vida). Os participantes foram convidados de acordo com o critério de representatividade no Congresso Nacional.

O debate da BandNews Difusora será transmitido na freqüência 93.7 FM no rádio, na internet, por meio dos aplicativos BandPlay e Band Rádios, e com imagens no canal BandNews Difusora no YouTube e no perfil no Facebook.

Formato

O debate será dividido em três blocos. No primeiro deles, os candidatos fazem perguntas entre si, com tema livre. Cada candidato poderá responder a uma pergunta apenas para garantir que todos sejam questionados.

Na segunda parte, os candidatos vão responder perguntas de jornalistas da BandNews Difusora FM e da TV Band Amazonas. O candidato questionado vai sortear um adversário para comentar a resposta.

O terceiro e último bloco é reservado para as considerações finais dos candidatos com as mensagens para eleitores.