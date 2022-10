Ciro Gomes acompanha decisão do PDT de apoiar Lula no segundo turno

Redação AM POST

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu nesta terça-feira (4) apoio do PDT para o segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi tomada após reunião da Executiva do PDT realizada de forma virtual e presencial na sede do partido, em Brasília.

A condição para o poio é que o petista aceite três propostas de Ciro Gomes, candidato da sigla, que são: o programa que prevê zerar dívidas do SPC, o plano de renda mínima e um projeto de educação em tempo integral.

Após detonar o governo petista durante os debates do pleito, Ciro Gomes anunciou em vídeo publicado no Twitter que acompanha a decisão do partido. Ele participou remotamente do encontro.

Ciro terminou a corrida com 3,04% dos votos, atrás de Simone Tebet (MDB), que teve 4,16%. Neste domingo (2), com 99,99% das urnas apuradas, Lula recebeu 48,43% dos votos válidos e o atual chefe do Executivo, 43,20%. Ambos vão disputar o segundo turno.

