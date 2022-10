Com ‘Campanha do Amor’, Daniel Almeida encerra agenda de trabalho e reacende ânimo do eleitor

Redação AM POST

De Norte a Sul de Manaus, da Ponta Negra ao Jorge Teixeira e em alguns municípios visitados pelo candidato a deputado estadual Daniel Almeida (Avante), a população conheceu de perto a história de vida do “Tio Dani” – como é carinhosamente conhecido por amigos – que há 18 anos realiza trabalhos sociais por toda Manaus.

E na manhã desta sexta-feira (30), no encerramento da agenda de campanha, em uma caminhada na Zona Sul que iniciou no bairro Santa Luzia e terminou no Morro da Liberdade, reduto de Daniel Almeida, o candidato agradeceu a todos que abriram as portas das casas para entrar a “campanha do amor”.

“Estamos aqui para te agradecer, para dizer muito obrigado! Você tem feito dessa uma campanha vitoriosa, uma campanha limpa, suave, sem intriga e sem briga, uma campanha do amor”, agradeceu Daniel andando pelas ruas do Morro da Liberdade.

“Vontade de ajudar o povo”

A dona de casa Margaret Batista, 56, moradora do bairro São José, viu em Daniel algo incomum. A experiência de vida por ter nascido em bairro periférico e a superação das inúmeras adversidades ditas para todos de forma sincera foi um elo forte de ligação com a dona de casa e o eleitor.

“Foi muito bom conhecê-lo. Sabia pouco sobre ele, depois que pude conversar e entender a história de vida dele, vi que se trata de uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa que tem Deus no coração e só tem vontade de ajudar o povo. De fato, ele nos enche de ânimo para acreditar que ainda existe a boa política”, afirmou a dona de casa.

Motivados pelo jeito simples, brincalhão e sério do candidato em cada comício, reunião ou encontro, cada vez mais pessoas aderiram ao 70070.

“Quero estar sempre próximo do povo, como sempre estou. As pessoas enxergam isso e sabem que é sincero. A política tem uma única missão: ajudar o povo. E o que fiz ao longo da minha vida foi sempre ajudar o povo”, declarou Daniel, lembrando do tempo em que dirigia uma Kombi e transportava pessoas doentes para hospitais e consultas.

“Quero ajudar o Amazonas a subir de nível, não podemos perder a oportunidade de sermos um dos estados mais ricos e prósperos do Brasil, eu vou lutar muito para que isso seja uma realidade para cada amazonense”, declarou Daniel.

Gente da gente

“O cara é gente como a gente”: A fala do vendedor Mário Gonçalves, 37, durante reunião no Santa Etelvina, Zona Norte, no início do mês, ecoou durante toda a campanha do candidato. Com o número 70070, a simplicidade e a semelhança com o cotidiano de cada eleitor chamou a atenção de todos.

“Acredito que ele será um bom representante. Por mim, ele já está eleito. Essa motivação que ele tem em ajudar o próximo, principalmente com propostas que podem ajudar diretamente a população, nos cativa. Ele nos faz acreditar em políticos cada vez mais próximos do povo, que vêm realmente do povo”, disse o vendedor.