Com campanhas eleitorais ativas, Braga e Omar continuam gastando verba do ‘Cotão’ do Senado com pesquisas e Marketing

Redação AM POST*

Os senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD), que estão com campanhas eleitorais ativas para o governo do Amazonas e reeleição respectivamente, continuam usando recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), conhecida como Cotão, para pagar serviços como a elaboração de pesquisas, consultoria e comunicação mesmo nos meses de campanha.

Continua depois da Publicidade

Vale lembrar, que durante o período eleitoral os candidatos são beneficiados com recursos do Fundo Eleitoral, famoso “Fundão”, que sai dos cofres públicos para arcar com as despesas de campanhas políticas. Conforme informações do site DivulgaCandContas Omar recebeu no pleito deste ano o montante de R$ 2,9 milhões e Eduardo Braga recebeu R$7 milhões.

De acordo portal da Transparência do Senado, os dois já acumulam neste ano eleitoral quase R$ 722 mil em gastos com o Cotão, além de gastos não inclusos no benefício.

Braga, por exemplo, destinou R$ 225 mil dos R$ 327,4 mil declarados como gastos em seu perfil no Senado Federal, à produção de conteúdo multimídia, como áudio, fotos, vídeos e animações, além de mídias digitais e monitoramento de mídias online, como blogs e sites que publicam conteúdo sobre o senador.

Continua depois da Publicidade

Só entre agosto e setembro, período em que ocorre oficialmente a campanha eleitoral, Braga aplicou R$ 50 mil na produção desse tipo de conteúdo e monitoramento. O valor foi pago à empresa L Coelho Serra. Apesar da destinação do recurso, as redes sociais de Eduardo Braga, a exemplo do seu perfil no Instagram, apresentam, predominantemente, conteúdo relacionado à campanha do político ao Governo do Amazonas, desde o dia 16 de agosto, data em que foi liberada a prática pela Justiça Eleitoral.

Já Omar Aziz utilizou R$ 290 mil dos R$ 394.541 declarados como gastos do Cotão, com a contratação de serviços de apoio à atividade parlamentar, que basicamente incluíram consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar e assessoria de comunicação e marketing. O valor foi destinado à Uplink Assessoria e Consultoria Empresarial e à Caravelas Consultoria e Comunicação. Entre agosto e setembro, os gastos com pesquisas e consultoria “de qualquer natureza”, chegaram a R$ 60 mil.

Continua depois da Publicidade

Na nota anexada ao serviço não consta qual ou quais pesquisas foram realizadas e o tipo de consultoria prestada. No descritivo consta “assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame e pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares”.

A reportagem do site Amazônia Plural fez contato com as assessorias de Omar e Braga para comentarem os gastos através do Cotão, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do Amazônia Plural