Com discurso afiado, David Almeida pede que eleitores mantenham Eduardo Braga como senador em Brasília

Redação AM POST

Com um discurso afiado e com enfoque na coerência política, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), defende que o candidato Eduardo Braga (MDB) fique no Senado para cumprir o mandato, conquistado em 2018, e defender a Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Eu poderia ter sido candidato (ao Governo) já nas eleições deste ano, mas eu fui eleito para ser prefeito e vou honrar o mandato que o povo me deu até o último dia. Em 2018, Eduardo Braga também foi eleito, para representar o Amazonas no Senado. Num momento de tantos ataques à Zona Franca, vamos mantê-lo em Brasília para defendê-la”, disparou Almeida durante o primeiro comício do governador Wilson Lima (União Brasil) neste segundo turno das Eleições, na noite desta quarta-feira (5/10).

Almeida destacou os investimentos que ele têm realizado em Manaus a partir da aliança com o governador, entre eles, o recapeamento de milhares de ruas, reformas de todas as feiras e mercados, garantia do passe livre aos estudantes. Esse é um dos argumentos que o prefeito já antecipou que vai intensificar na campanha de segundo turno, para defender a reeleição do governador.