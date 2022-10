Com mais de 89 mil votos, Adail Filho é eleito Deputado Federal

Redação AM POST

Com 99,99% das urnas do Amazonas apuradas, Adail Filho (Republicanos) é eleito para seu primeiro mandato como Deputado Federal, com 89,915 votos.

O ex-prefeito de Coari estará em Brasília ocupando uma das 8 cadeiras de Deputado federal do Amazonas.

Adail Filho visitou mais de 50 cidades do interior e bairros de todas as zonas de Manaus para construir e reafirmar seu projeto que envolve políticas públicas e emendas a serem destinadas.

Adail Filho foi eleito prefeito de Coari por duas vezes e agora segue em mais um passo de sua caminhada na vida pública grato pelo apoio de todos que o elegeram. “Quero lembrar que eu cheguei hoje aqui pela confiança e os ensinamentos do meu pai, Adail Pinheiro. Hoje é um dia muito feliz por ter sido escolhido e também pela reeleição da Dra. Mayara pra assembleia legislativa”, disse o deputado eleito para a próxima legislatura.

Adail Filho segue em 2023 para a Câmara Federal focado em desenvolver o interior do Amazonas, valorizando as potencialidades de cada cidade e buscando políticas públicas específicas para cada região do Estado. Buscará também ampliar a Zona Franca de Manaus, de forma que todo o estado possa se desenvolver e não haver mais dependência da capital.