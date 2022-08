Comunidades da zona Oeste de Manaus conhecem propostas de Roberto Cidade, candidato à reeleição à Assembleia do Estado

Redação AM POST

O deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e candidato à reeleição, realizou uma caminhada e três reuniões nesta segunda-feira (29), em bairros da zona Oeste de Manaus. Nas comunidades Parque São Pedro, Parque Solimões e Cidade das Luzes, todas no Tarumã, o parlamentar apresentou propostas de seu plano de campanha e fez um balanço de sua atuação parlamentar na Aleam.

Ao percorrer a comunidade Parque São Pedro, Cidade constatou que melhorias na área de infraestrutura precisam ser implementadas. “Manaus, a cada ano que passa, cresce aceleradamente e muitas coisas acabam ficando para trás. Vi as dificuldades de infraestrutura de algumas ruas do Parque São Pedro e já me propus a enviar requerimentos para a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado para ver a possibilidade dessas vias serem beneficiadas. Nós, deputados, não executamos, mas podemos ser um braço dos gestores do Executivo para identificar as áreas que mais precisam de serviços”, falou.

Deputado de primeiro mandato, Roberto Cidade reforçou sua vontade e compromisso em permanecer trabalhando pelo povo do Amazonas, dando continuidade à atuação positiva que vem tendo em mais de três anos e meio como parlamentar estadual.

“Já aprovamos muitos projetos importantes na Aleam e quero poder continuar trabalhando, continuar a contribuir mais, a ajudar mais a população do meu Estado. Tenho percorrido vários bairros da capital, inclusive alguns que ainda não havia visitado, para prestar contas do nosso trabalho, apresentar propostas, reunir com as pessoas para ouvir as demandas e buscar formas de atender a essas expectativas. Peço a vocês um voto de confiança. Vocês, a partir de hoje, têm um parceiro. Podem contar com este cabôco aqui. 44.555, Roberto Cidade”, reforçou.

Morador do Parque São Pedro, Jaime Oliveira demonstrou confiança na atuação do presidente da Assembleia do Estado. “Precisamos de alguém que faça um trabalho de excelência e acreditamos que o Roberto Cidade é essa pessoa. Que Deus, através do seu trabalho, possa melhorar a vida das pessoas aqui do Parque São Pedro”, disse.

Outro morador que demonstrou entusiasmo por ter o deputado Roberto Cidade como representante dos anseios dos moradores da área do Tarumã na Assembleia Legislativa foi Fábio Honorato, do Parque Solimões.

“Nós, que moramos aqui na região do Tarumã, sabemos da dificuldade de não conseguirmos melhorias por conta da falta de representatividade. O Roberto Cidade pode e vai ser o nosso representante. Ele veio aqui, sentiu de perto a nossa realidade e assumiu um compromisso junto com a gente de trabalhar por nós. Hoje começa uma grande história. Ele vai ser a nossa voz na Assembleia”, afirmou.

Na tarde desta terça-feira (30), o deputado estadual Roberto Cidade segue para Manicoré (a 332km de Manaus), onde cumpre agenda de campanha.