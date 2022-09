Confira os prazos para propaganda eleitoral do 1° turno das eleições

Agência Brasil

Já na reta final para o primeiro turno das eleições, chegam os últimos momentos para que os candidatos realizem suas campanhas.

Confira os prazos previstos no calendário eleitoral do TSE: Esta quinta-feira é o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para o primeiro turno. Termina também o prazo para reuniões públicas e comícios. Último dia para debates entre candidatos. E na sexta-feira acaba o prazo para as propagandas pagas em jornais e revistas. Também é o último dia para a divulgação de publicidades de candidatos pela internet.

No sábado, véspera das eleições, é o último dia para a realização de divulgações eleitorais por alto-falantes e amplificadores de som. Os candidatos também podem fazer, até às10 horas da noite, carreatas, passeatas e distribuir materiais gráficos, como panfletos, santinhos e adesivos.

E, finalmente, no domingo, é o dia de os eleitores comparecerem às urnas para votar no primeiro turno. O início da votação é às 8 horas da manhã e o encerramento às 5 horas da tarde pelo horáro de Brasília. Lembrando que não pode votar com o celular em mãos. Por isso, a dica é anotar em um papel o número dos candidatos para não esquecer na hora.