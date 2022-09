Consolidação da família: Daniel Almeida quer potencializar o Casamento Comunitário no AM

Redação AM POST

Cristão e incentivador da união familiar, o candidato a deputado estadual Daniel Almeida, com o número 70070, tem em suas propostas de campanha a proteção e garantia da consolidação da família por meio dos Casamentos Comunitários. Se eleito, o candidato pretende realizar a cerimônia gratuita em parceria com órgãos públicos e empresas privadas com competência na realização matrimonial.

A proposta é destinada, especialmente, para os casais sem disponibilidade de recursos necessários para a realização de uma cerimônia e que buscam a legalização das uniões estáveis já constituídas.

Para concretizar esse sonho de muitos amazonenses, Daniel propõe o registro civil, cerimônia, vestido de noiva, maquiagem, alianças e recepção para o casal de forma isenta.

“Eu acredito na família e sou um incentivador dos sonhos das pessoas. Muitos casais, tanto os que estão juntos há muito tempo quanto os que querem se unir, sonham com o casamento religioso. A noiva, principalmente, sonha em entrar na igreja de vestido de noiva, arrumada; sonham em ter alianças na hora da cerimônia”, contou Daniel.

Em união estável há mais de 15 anos, Vânia Carmo, 41, não desistiu do sonho de uma cerimônia e de, principalmente, casar de vestido de noiva.

“Eu só não casei, como sempre sonhei, porque não tive condições. Como moramos de aluguel e com tudo inflacionado estamos sempre adiando esse casamento. Mas essa hora vai chegar. A proposta do Daniel é muito importante. É a valorização do sonho de muitas pessoas”, comentou a costureira que mora com o companheiro Raimundo Elias, 58, no bairro Cidade Nova, Zona Norte.