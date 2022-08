Daniel Almeida reúne mais de 2 mil pessoas na Zona Norte de Manaus

Redação AM POST

“Eu vim da periferia. Sou como vocês”. O discurso verdadeiro e singelo do candidato a deputado estadual Daniel Almeida (Avante) tem conquistado o carinho e a admiração de todo Amazonas. E na noite da última quinta-feira (25), foi a vez da Zona Norte sentir o carinho e a simplicidade do candidato 70070 em um encontro que reuniu mais de 2 mil pessoas, de vários bairros da região.

Continua depois da Publicidade

“Eu vim do Morro da Liberdade e sei o que vocês passam e sei do que vocês precisam. Por isso, eu me identifico com vocês. Por isso, eu venho aqui para colocar meu nome a deputado estadual, porque sei que vocês precisam de mais comida na sua mesa, e estou aqui para lutar e trabalhar para que vocês tenham mais saúde, tenham mais educação. Para que seus filhos tenham um local para praticar esporte com segurança. Para isso estou aqui”, destacou Daniel Almeida, sob aplausos e gritos de esperança de pais e mães de família e jovens.

Desencantada com o momento político, a dona de casa Regina Melo, 56, moradora da Cidade Nova, viu sua história de vida em Daniel e garantiu o apoio ao candidato a Deputado Estadual.

“Não sabia que ele era uma pessoa tão simples e verdadeira. É gente como a gente. A história de vida dele se assemelha com a minha. A política precisa de pessoas assim sinceras, honestas e verdadeiras. Vi nele uma boa pessoa e com vontade de ajudar a população. Já sou 70070”, afirmou a dona de casa.

Continua depois da Publicidade

O autônomo Dênis Monteiro, de 36 anos, morador do Braga Mendes, afirmou que já tinha ouvido falar do Daniel, por seu trabalho nas comunidades, e decidiu ir à reunião para conhecê-lo pessoalmente.

“Vim e tive a confirmação de que o Daniel é realmente aquele cara simples e trabalhador que sempre ouvi falar. Um cara humano e que busca ajudar as pessoas. Diferente daqueles políticos de ocasião, que só vêm atrás do povo humilde, desassistido, mas depois somem, nunca mais aparecem e muito menos nos recebem”, confidenciou Dênis, que confirmou estar fechado com Daniel e será um voluntário nessa caminhada até o dia 02 de outubro.