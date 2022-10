David Almeida fortalece liderança com vitórias no primeiro turno das eleições 2022

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, ampliou ainda mais a força política com o resultado das urnas neste domingo (2/10), no primeiro turno. Com a liderança dele, o Avante, partido que preside no Amazonas, elegeu quatro deputados estaduais.

Além disso, o senador Omar Aziz (PSD), que também teve o apoio de Almeida, foi reeleito; e o governador Wilson Lima (União Brasil), cujo vice é Tadeu de Souza (Avante), homem de confiança do prefeito, garantiu vitória folgada neste domingo para confirmar a reeleição no segundo turno, no próximo dia 30.

A aliança política do governador Wilson com David Almeida veio de mãos dadas com a alta aprovação popular da gestão municipal, de mais de 80%, segundo as últimas pesquisas de opinião pública sobre o primeiro ano de mandato do prefeito.

Se aliar a um político com tamanha aprovação popular, analisam cientistas políticos, foi a melhor estratégia de campanha eleitoral para qualquer candidatura neste pleito, marcado por disputa acirrada e renovação parlamentar.

Um dos que se beneficiaram com o apoio do atual prefeito de Manaus foi Omar Aziz, que conseguiu ser reeleito para o Senado pelo Amazonas por mais oito anos. Na semana passada, David Almeida realizou uma live para pedir que seus eleitores votassem no político.

Com 100% das urnas apuradas, Aziz teve 41,42% dos votos válidos, enquanto seu adversário direto nas eleições, Coronel Menezes (PL), terminou com 38,99% dos votos. Menezes foi votado por 737,6 mil eleitores contra 783,5 mil de Aziz, ou seja, a diferença mínima entre os dois candidatos foi de quase 46 mil votos.

O apoio do chefe do Executivo também garantiu que o Avante conseguisse a segunda maior bancada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), com quatro deputados do partido eleitos. Um deles foi o irmão do prefeito, Daniel Almeida, com mais de 35 mil votos válidos. Também vão ocupar cadeiras na Casa Legislativa pela legenda, Abdala Fraxe (46 mil votos), que foi reeleito ao lado de Mayra Dias (34 mil votos) e de Wanderley Monteiro (17 mil votos).

Governo do Amazonas

A forte aliança consolidada entre os Executivos municipal e estadual, com programas importantes para Manaus, e o lugar de vice-governador na chapa de Wilson Lima, para Tadeu de Souza, homem de confiança de David Almeida, garantiu o passaporte de Lima para a disputa do 2º turno com folga de mais de 417 mil votos nas urnas sobre o segundo colocado.

Wilson Lima garantiu mais de 819 mil votos válidos ou 42,82%. O resultado é o dobro de Eduardo Braga (MDB), que teve 401 mil votos, o que representou 20,99% dos eleitores.

Agora, a decisão de quem vai comandar o Amazonas ficou para o dia 30 de outubro, data marcada para a realização do 2º turno das eleições de 2022. E, nessa disputa, Wilson Lima já entra na vantagem tendo David Almeida ao seu lado.