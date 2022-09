David Almeida, Marcos Rotta e Tadeu de Souza fazem caminhada pela reeleição de Wilson, na zona leste de Manaus

Redação AM POST

O prefeito de Manaus David Almeida (Avante) e o vice-prefeito, Marcos Rotta (PP), acompanhados do candidato a vice-governador, Tadeu Souza (Avante), realizaram, no final da tarde desta sexta-feira (23/09), uma caminhada em apoio ao governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima. A mobilização ocorreu no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus.

O prefeito de Manaus pontuou que a população é a principal beneficiada com a união entre Estado e Prefeitura. “Essa parceria tem proporcionado muitos avanços na cidade de Manaus. Aqui no Armando Mendes reformamos escolas, já estamos reformando a feira. Estamos asfaltando 35 ruas, recapeando. Isso traz melhorias para a população. E eu estou aqui nessa caminhada para pedir que a população nos ajude para a gente continuar esse trabalho, para a cidade de Manaus continuar crescendo”, disse David Almeida.

Marcos Rotta afirmou que o objetivo é fortalecer ainda mais essa parceria que vem dando bons frutos. “É a união de todos em favor de uma causa muito maior, chamado bem estar da população de Manaus e dos municípios do interior”, ressaltou.

Na reta final para o primeiro turno das eleições, Tadeu de Souza, destacou que o contato com os eleitores é importante para reforçar o trabalho rumo à vitória. “Nos próximos quatro anos, até 2026, a gente tem muito o que fazer pela cidade de Manaus e pelo povo do Amazonas”, acrescentou o candidato a vice-governador de Wilson Lima.

De acordo com um levantamento do portal g1, Wilson Lima é o 5º governador que mais cumpriu promessas da campanha e o primeiro da região Norte. Entre os destaques do trabalho da atual gestão estão o Auxílio Estadual permanente, o Passe Livre Estudantil e o Prato Cheio, que foi ampliado de sete para 44 unidades em Manaus e municípios do interior.

Comerciante há cinco anos na avenida Itacolomy, uma das principais do Armando Mendes, Gildemar Raposo, 32, afirmou que o trabalho em conjunto contribui para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos moradores. “Melhora em tudo, tanto na segurança, como na educação, na saúde”, disse.