David Almeida provoca Amazonino e Braga: “fim da geração de caciques”

Redação AM POST

Ao declarar apoio à reeleição do governador Wilson Lima (UB), o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) provocou os pré-candidatos Amazonino Mendes (Cidadania) e Eduardo Braga (MDB) decretando o fim da era de caciques no Amazonas. O anúncio foi feito durante o encontro partidário do Avante no Centro de Convenções do Studio 5.

Continua depois da Publicidade

“O fechamento da cortina para uma geração, uma nova era para a outra que busca a transformação do Amazonas”, declarou ele ao falar da reeleição de Wilson Lima. Para ele, a sua vitória em 2020 e a do governador, em 2018, foram decisões da população que buscava por mudanças.

“Para ser prefeito e governador você precisa de apoio político, dinheiro e tempo. Esse é o fim de uma era para a geração que teve apoio político tempo e dinheiro para resolver os problemas do Amazonas”, provocou o prefeito, em uma clara alusão aos adversários políticos.

“Nós estamos fazendo o que eles não fizeram. O que eles fizeram? Eles dormiram até às dez da manhã. Eles chegaram nos eventos com a cara amassada, com arrogância. Essa era acabou. Acabou isso do governador se achar imperador, se achar inacessível”, completou Wilson Lima.