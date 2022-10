Delator amigo de Lula doa mais de meio milhão de reais aos cofres do PT

Redação AM POST*

O empresário fundador da rede Qualicorp e dono da QSaúde, José Seripieri Filho, realizou uma doação no valor de R$ 660 mil à campanha de Lula, na reta final do primeiro turno. De acordo com a revista Veja, o repasse ocorreu por meio de transferência eletrônica, na última terça-feira (27).

Continua depois da Publicidade

A publicação também lembra que o bilionário e amigo do ex-presidente foi preso em uma operação da Polícia Federal em junho de 2020, que apurava pagamentos ilícitos à campanha do senador José Serra. Seripieri, então, fechou um acordo de delação premiada, homologada pelo STF em dezembro do mesmo ano.

Apenas em 2022, as doações do empresário para o pleito atingiram o valor de R$ 1,3 milhão. O PSD já havia recebido R$ 400 mil, e a deputada estadual eleita, Thainara Faria (PT-SP), R$ 300 mil.

Segundo a Veja, Seripieri tinha o costume de se reunir com Lula em uma mansão de veraneio que ele mantém em Angra dos Reis (RJ). O candidato petista chegou a comemorar ao menos dois Réveillons no local, entre 2014 e 2015 — momentos em que teve um helicóptero e um jatinho do amigo à disposição para transporte.

Continua depois da Publicidade

O helicóptero do empresário, inclusive, é o mesmo que caiu na Grande São Paulo em 2015. O acidente matou cinco pessoas, entre elas Thomaz Alckmin, filho do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), hoje vice de Lula.

Seripieri deixou a diretoria e o conselho da Qualicorp em 2019.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do R7