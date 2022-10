Delegado Péricles comemora reeleição e encampa frente por vitória de Bolsonaro no Amazonas

Redação AM POST

Reeleito para o segundo mandato, o deputado estadual Delegado Péricles (PL) agradeceu os votos recebidos pela população do Amazonas e afirmou, durante sessão plenária na manhã desta terça-feira (4), que já iniciou frente para a conquista de votos que garantam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Péricles, a continuidade do trabalho no estado ganhará ainda mais força se à frente do país estiver um aliado disposto a escutar e a trabalhar como o atual chefe do Executivo.

“Hoje agradeço muito o reconhecimento pelos meus quatro anos de trabalho e pelos votos confiados a mim. No entanto, mesmo muito feliz com a vitória, afirmo que sigo na luta pela reeleição do nosso presidente Jair Bolsonaro. E acredito que muitos irão entender que essa guerra vai além de briga partidária e optarão pelo lado do bem. Não há meio termo quando falamos de Deus, trabalho, valores, de amor à nossa família e à nossa pátria. O primeiro turno nos mostrou o quanto somos fortes, o quanto a população é forte, mesmo diante de ataques e grupos contra. Creio na nossa vitória e na continuidade desse trabalho do capitão”, afirmou o parlamentar.

Péricles sempre foi aliado do presidente Jair Bolsonaro. Iniciou vida política após convite do deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro e chega ao segundo mandato com 24.715 votos. Nos últimos anos, conquistou importantes conquistas para o Amazonas, como a implementação do ensino cívico militar e investimentos em escolas estaduais, assim como a implantação do Centro Integrado de Segurança Pública da Região Norte na capital amazonense.

“Nosso país não pode retroceder. A continuidade ao trabalho que vem sendo feito até aqui precisa ser assegurada. Não pelo cargo, mas pela compreensão de que muitos projetos foram iniciados, batalhas foram vencidas, mas muito ainda temos que fazer pra de fato conquistarmos o Amazonas que queremos para todos nós. Sendo assim, vamos multiplicar nossos votos, mostrar para amigos e familiares o quanto só avançaremos com o presidente Bolsonaro à frente”, concluiu.