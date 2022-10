Deputada Joana Darc alcança 87 mil votos e se torna a mulher mais votada na história do Amazonas

Redação AM POST

Com mais de 87 mil votos, a deputada estadual Joana Darc (União Brasil), foi reeleita para o mandato de 2023-2026, sendo a mulher mais votada na história do Amazonas e a segunda colocada na votação geral. O total de votos no pleito de 2022, corresponde a um percentual de aproximadamente 200%, a mais, com relação a eleição de 2018, quando foi eleita pela primeira vez a deputada estadual, com 26.816 votos em todo o Amazonas.

Joana remete à aprovação do eleitorado ao trabalho que tem desenvolvido ao longo desses quatro anos na Assembleia Legislativa em defesa dos animais (causa que a fez entrar na política), e as demais causas que abraçou como: a defesa da Pessoa Com Deficiência, da Criança e do Adolescente, das Mulheres e dos Idosos.

“Ser a mulher mais votada do Amazonas, mostra a força do nosso trabalho e união, em torno de grandes causas. Só é reeleito quem tem trabalho. E isso me coloca mais responsabilidades e novos desafios”, declarou.

A parlamentar comemorou a vitória junto aos milhares de eleitores numa grande carreata que percorreu a capital, logo após o resultado. “Estou muito feliz e, nada mais justo do que comemorar com os meus apoiadores. Muito obrigada a cada pessoa que acreditou em nossas propostas e que confia em nosso trabalho”, disse.

