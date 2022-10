Deputado Pablo convida amigos e eleitores para ‘carreata da vitória’ no sábado

Redação AM POST

Neste sábado (01), último dia da campanha eleitoral, acontece a carreata da vitória do deputado federal Delegado Pablo (UB-AM). O parlamentar usou as redes sociais para convidar amigos e eleitores para participar do evento.

“Quero convidar todos os amigos a participar da nossa carreata da vitória e coroar nossa campanha vitoriosa”, afirmou Pablo.

A concentração da carreata acontece a partir das 8h, na Alameda do Samba, ao lado do Sambódromo de Manaus, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus.

O evento marca também o apoio à campanha do presidente Jair Bolsonaro, ao qual deputado Pablo é vice-líder no Congresso Nacional.

“Vamos percorrer várias ruas e mostrar que Manaus e o Amazonas apoiam o presidente Bolsonaro”, completou Pablo.