Deputado Pablo percorre seis municípios do AM e acelera ritmo da campanha eleitoral

Redação AM POST

O deputado federal Delegado Pablo (UB-AM) começou hoje (08-09) a maratona de viagens por seis municípios do interior do Amazonas. Pablo vai percorrer as cidades de Novo Airão, Manacapuru, Carauari, Eirunepé, Ipixuna e Guajará.

Ao embarcar hoje para Novo Airão, Pablo disse que vai prestar contas do mandato parlamentar, explicando aos moradores dos municípios a liberação de emendas parlamentares para as áreas de Saúde Pública, Educação, Segurança e realização de obras.

“Desde que assumi o mandato de deputado, em 2019, viajei várias vezes ao interior do Amazonas. Agora, chegou a hora de relembrar tudo que fizemos pelos nossos irmãos do interior”, explicou o deputado.

Nas reuniões e encontros programados para os municípios, Pablo apresentará também um resumo dos projetos de sua autoria apresentados na Câmara Federal.

“Vou falar aos amigos do interior sobre o arquivamento do projeto que desejava descriminalizar pequenos furtos no Brasil”, disse o deputado.

“Se não tivemos atuado com rapidez, o roubo de celulares, carteiras e bolsas, entre outros objetos, não seria mais crime e os bandidos não seriam presos. Conseguimos ‘sepultar’ esse projeto”, garantiu Pablo.

Outro projeto de destaque é o que torna crime hediondo e inafiançável o assassinato de crianças. “Conseguimos mudar a lei para proteger as crianças do Brasil”, destaca Pablo.

“Antes, o homicídio de crianças era qualificado como crime comum, e os infratores podiam responder em liberdade. Hoje, acabamos com esse absurdo”, frisou o deputado.

A maratona de viagens que começa hoje vai até sábado, e inclui viagens de avião, carro, barco e até canoas para chegar às localidades mais distantes do Estado.