Deputado Roberto Cidade registra candidatura a reeleição no TRE-AM

Redação AM POST

Candidato à reeleição, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), fez o registro de sua candidatura no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), formalizando assim o seu interesse em disputar o pleito deste ano. Roberto Cidade compõe a coligação “Aqui é trabalho”, que reúne dez partidos: União Brasil, Avante, PL, Republicanos, PP, PTB, PSC, PRTB, PMN, Patriota.

Continua depois da Publicidade

“Vamos começar uma nova caminhada com a mesma determinação, compromisso e trabalho de fazer o melhor pelo Amazonas. Nosso mandato estará, como sempre esteve, à disposição daqueles que queiram contribuir para o fortalecimento e crescimento do nosso Estado”, afirmou.

Biografia

Em 2016, Roberto Cidade iniciou sua vida pública, candidatando-se ao cargo de vereador de Manaus pelo Partido Trabalhista Nacional – PTN, pleito no qual obteve 6.285 votos. Nas eleições estaduais de 2018, Cidade foi candidato a deputado estadual pelo Partido Verde – PV, alcançando a marca de 33.239 votos, a segunda maior votação do pleito. Foi diplomado e assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa em fevereiro de 2019, na 19ª Legislatura.

No primeiro biênio, na Aleam, Roberto Cidade assumiu o posto de 3º Vice-presidente da Casa e a presidência da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade. No segundo biênio do mandato, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, aos 34 anos, sendo o mais jovem da história e o primeiro presidente a assumir o comando da Casa no primeiro mandato.