Deputado Roberto Cidade reúne multidão em lançamento de campanha à reeleição para Assembleia Legislativa

Mais de 12 mil pessoas participaram neste sábado (20) de um grande ato público para demonstrar apoio à candidatura de reeleição do deputado estadual Roberto Cidade (UB). Em uma verdadeira festa da democracia, Cidade reuniu o governador Wilson Lima, candidato ao um novo mandato, lideranças de todas as zonas de Manaus, dos municípios de Presidente Figueiredo, Manicoré, Borba, Autazes, Manacapuru e Iranduba, além de apoiadores, familiares e amigos.

“Esse é um dia histórico! Dia em que damos oficialmente início a nossa caminhada para continuar trabalhando para mudar a vida dos amazonenses. Não há vitória sem luta e a partir de hoje nós vamos para as ruas de Manaus, para os municípios do interior e pedir voto no 44.555. Aqui está o chefe do Poder Legislativo e o governador do Amazonas, que é o chefe do Executivo. Passamos muitas dificuldades, mas as enfrentamos de frente e a vida dos amazonenses começou a melhorar porque houve parceria do Governo do Estado com a Assembleia Legislativa. Nós fazemos a política do bem, que trabalha para melhorar a vida do povo. Nós precisamos ter força e fibra pra fazer a política que constrói. Contem com esse caboco aqui, que ama esse Estado e que vai lutar muito pela qualidade de vida dos amazonenses. No dia 2 de outubro vote Roberto Cidade 44.555”, afirmou.

O governador Wilson Lima reforçou o pedido para que o deputado estadual seja reconduzido à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Ao falar sobre a aprovação do Auxílio Estadual Permanente, dos Pratos Populares, do programa de asfaltamento das ruas da capital, o “Asfalta Manaus”; da redução do ICMS da gasolina, do etanol e do querosene de aviação e da expansão dos números de voos frequentes para municípios do interior do Estado, o governador ressaltou sobre a importância da atuação parlamentar de Roberto Cidade.

“Ninguém faz nada sozinho. Eu preciso de uma Assembleia forte, de uma Assembleia que ajude o Executivo. Por isso, eu preciso que o Roberto Cidade continue na Assembleia Legislativa do Amazonas, que continue nos ajudando. Foi com a ajuda do Roberto Cidade que a gente conseguiu reduzir o ICMS da gasolina, que a gente aprovou a redução do ICMS do etanol e, mais recentemente, do ICMS do querosene da aviação que permitiu a expansão dos voos regionais, que vai passar a ter 15 destinos. Estamos fazendo uma caminhada de gente do bem, de gente que quer continuar avançando para trazer melhorias para o povo do nosso Estado. Vamos em frente, meus amigos. Para governador é 44. Para deputado estadual 44.555”, disse.

Parlamentares, apoiadores e amigos do deputado estadual Roberto Cidade, o vereador Fransuá Matos e Fausto Júnior, candidato a deputado federal, reforçaram a trajetória pessoal e política de Cidade, além de ressaltarem o trabalho sério e comprometido com que o deputado encaminha sua vida pública.

“O deputado Cidade é uma pessoa como a gente. Simples, trabalhador, dedicado. Vamos dar a vitória a ele, a vitória que com certeza virá no dia 2 de outubro. Até lá, cada voto é importante, cada casa visitada é importante, cada pessoa que falaremos é importante. Vamos trabalhar juntos para vencer as eleições”, falou Fransuá.

“Roberto você é um amigo que a política me deu, mais do que parceiro político, eu torço por sua caminhada. Tenho certeza de que você de volta na Assembleia irá trabalhar ainda mais, fazer muito mais pelo povo do Amazonas porque é um político que sempre se comprometeu com a população. Conte comigo, com meu apoio. A sua eleição será uma grande vitória para o povo do Amazonas”, afirmou.

Para o morador da zona Leste de Manaus, Marcos Aurélio Freitas, a Assembleia Legislativa só tem a ganhar com a presença do deputado estadual Roberto Cidade, um político jovem, atuante, comprometido e que sempre demonstrou simplicidade ao lidar com a população.

“O Roberto Cidade é um homem do povo, um cara que não se esconde em gabinete, que está nas ruas, que conversa com a população. Pra ele, o rico e o pobre têm a mesma importância, além disso, ele fala a língua do povo, quando ele fala a gente entende. Eu me sinto representado por esse caboco amazonense e, no que depender da gente, ele vai voltar pra Assembleia, porque lá é a Casa do povo e o povo quer Roberto Cidade de novo”, decretou.

Biografia

Em 2016, Roberto Cidade iniciou sua vida pública, candidatando-se ao cargo de vereador de Manaus, quando obteve 6.285 votos. Nas eleições estaduais de 2018, Cidade foi candidato a deputado estadual, alcançando a marca de 33.239 votos, a segunda maior votação do pleito. Foi diplomado e assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa em fevereiro de 2019, na 19ª Legislatura.

No primeiro biênio, na Aleam, Roberto Cidade assumiu o posto de 3º Vice-presidente da Casa e a presidência da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade. No segundo biênio do mandato, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, aos 34 anos, sendo o mais jovem da história e o primeiro deputado a assumir o comando da Casa no primeiro mandato.