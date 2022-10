‘Deus livre o Brasil do caos político’, diz Silas Malafaia após vitória de Lula

Redação AM POST

Silas Malafaia se manifestou nas redes sociais após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Com 50,9% dos votos, o petista superou o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato apoiado pelo pastor.

Continua depois da Publicidade

“A vontade soberana do povo se estabeleceu! Não fui omisso, nem covarde. Tenho minha consciência limpa do meu dever cumprido”, escreveu Silas em publicação no Twitter.

“A minha oração, como diz a bíblia, é (para) interceder pelas autoridades constituídas. Deus livre o Brasil do caos social, político e econômico”, completou o pastor.

A VONTADE SOBERANA DO POVO SE ESTABELECEU ! Não fui omisso nem covarde , tenho minha consciência limpa do meu dever cumprido . A minha oração , como diz a Bíblia , é interceder pelas autoridades constituídas . DEUS LIVRE O BRASIL DO CAOS SOCIAL , POLÍTICO E ECONÔMICO . Continua depois da Publicidade — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) October 30, 2022