Ditadores da América Latina comemoram vitória de Lula e parabenizam o petista

Redação AM POST*

Os ditadores da Venezuela, da Nicarágua e de Cuba enviaram congratulações a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória no segundo turno das eleições no domingo 30.

O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, cuja proximidade com Lula foi tema polêmico durante a campanha eleitoral, enviou uma carta ao petista, dizendo que com “muita alegria celebramos sua merecida vitória, rogando a Deus que lhe dê saúde, força e muito amor para construirmos juntos e encorajamos o futuro de seu grande país, o bem-estar das famílias, e continuemos contribuindo na busca pela paz no mundo”, escreveu Ortega, cujo governo tem perseguido opositores e cristãos, levando à prisão padres, bispos, e fechados emissoras de rádio e televisão que lhe fazem críticas e organizações não governamentais.

Em debate com o presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula disse que tinha orgulho de ter estado ao lado de Ortega, na revolução sandinista, em 1979.

Já o ditador cubano, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, comemorou a vitória de Lula com um tuíte. “LulaPresidente2022 . Cuba parabeniza você, caro companheiro. Eles atrasaram sua vitória com métodos hediondos, mas não conseguiram impedir que você vencesse com o voto do povo. Retorne”. Ele publicou uma foto em que aparecem o ex-ditador Raúl Castro, Lula, e ele próprio.

Te abrazamos hermano Presidente Lula pic.twitter.com/1LQpF7xXRP — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 30, 2022 Continua depois da Publicidade

Já o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, publicou um tuíte, com fotos de Lula, e uma carta do Ministério das Relações Exteriores, na qual diz que “o povo e o governo bolivariano, à luz da vitória do companheiro Lula, outorgada por ampla maioria popular, deseja a ele grandes êxitos no projeto de dar a maior soma de felicidade ao Brasil e devolver a esse heroico povo sua história de dignidade e de grande país”.

Na postagem, Maduro afirma: “Viva os povos determinados a serem livres, soberanos e independentes! Hoje no Brasil a democracia triunfou. Parabéns Lula! Um grande abraço!”

Celebramos la victoria del pueblo brasileño, quienes este #30oct, eligieron a @LulaOficial como su nuevo Presidente. ¡Qué vivan los pueblos decididos a ser libres, soberanos e independientes! Hoy en Brasil triunfó la democracia. ¡Felicitaciones Lula! ¡Un Gran Abrazo! pic.twitter.com/asnkPLhsNh — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 30, 2022

*Com informações da Revista Oeste