Eduardo Braga recebe apoio de ex-prefeito condenado por homicídio no AM

O candidato a governador do Amazonas Eduardo Braga (MDB) anunciou, em um vídeo nas redes sociais, o apoio do ex-prefeito de Coari Arnaldo Almeida Mitouso para o segundo turno das eleições deste ano. Mitouso foi condenado, em 2011, pela morte do também ex-prefeito do município Odair Carlos Geraldo.

No vídeo publicado na conta pessoal de Arnaldo Mitouso, Braga aparece ao lado dos políticos e discursa sobre uma “situação desesperadora da segurança” em Coari, mas não apresenta dados sobre a criminalidade na cidade. O ex-prefeito não se pronunciou durante as declarações do senador.

Condenação

Arnaldo Mitouso foi condenado a oito anos de prisão pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) ainda quando era prefeito de Coari, em 2011. À época, o ex-gestor foi julgado como culpado pelo homicídio do ex-prefeito Odair Geraldo. O crime aconteceu em 18 de agosto de 1995 na cidade, quando Mitouso era vereador. A Corte de Justiça também condenou Mitouso a perda de seu mandato de prefeito.

De acordo os autos, a desembargadora e relatora do processo, Encarnação Salgado, baseada em testemunhos, relatou que Mitouso “nutria ódio mortal pelo prefeito e, depois que seu irmão foi preso por determinação de Odair, jurou vingança e não escondeu isso de ninguém“. Segundo o documento, Arnaldo Mitouso disparou dois tiros em Odair e, quando o ex-prefeito já estava no chão agonizando, tentou disparar um terceiro tiro na cabeça dele, mas a arma falhou.

Na época do julgamento, a defesa do ex-prefeito alegou que não havia indícios contra Mitouso, devido à existência de outra pessoa armada no dia do assassinato e que, ainda, por conta da arma do crime nunca ter sido encontrada não existia provas concretas sobre o autor do disparo. Os argumentos foram negados por unanimidade pelos desembargadores do caso.

Ao longo do processo, Mitouso chegou a ser preso outras vezes. Uma delas foi em novembro de 2016, em cumprimento à determinação do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins. Em 2017, o ex-prefeito passou para o regime semiaberto, após decisão do juiz da 1ª Vara da Comarca, Fábio Lopes Alfaia, no processo nº 0000975-27.2016.8.04.3800. O Ministério Público opinou de forma favorável ao pedido de progressão do regime.

Apoio

“Estou aqui com o Mitouso e os nossos companheiros, e eles estão me relatando a situação desesperadora da segurança em Coari. Quero aqui assumir um compromisso com o povo de Coari que, chegando ao governo do Estado, nós teremos forças especiais para enfrentar a questão de segurança no interior do Amazonas e Coari é uma de nossas prioridades“, prometeu Eduardo Braga, no vídeo.

Compromisso

Dias antes, em 9 de outubro deste ano, Arnaldo Mitouso havia se encontrado com Eduardo Braga ao lado do filho, Aldemir Almeida Mitouso, conhecido como “Mil Mitouso“, segundo o mesmo mostrou em uma foto publicada nas redes sociais. No postagem, Mitouso chegou a citar um “alto índice de violência, criminalidade e insegurança” que Coari vem passando ao justificar a decisão de apoiar o senador.

“Neste momento, estávamos falando sobre o alto índice de violência, criminalidade e a insegurança pela a qual o município de Coari vem passando, e assim, firmando compromisso com o futuro governador, para que se eleito, possa solucionar esse problema de falta de segurança que abala toda nossa cidade”, escreveu Arnaldo Mitouso, ao publicar uma foto no dia 9 de outubro com Eduardo Braga no Facebook.

