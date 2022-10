Eduardo Braga usa jatinho em campanha eleitoral que pertence a empresa do Paraná

Redação AM POST*

O candidato ao governo do Amazonas, senador Eduardo Braga (MDB) tem utilizado em sua campanha eleitoral um misterioso jato particular, avaliado em R$7 milhões, que não consta em sua declaração de bens a Justiça Eleitoral. A aeronave está registrada no nome da empresa MRJ Comércio e Distribuição Ltda que tem como sócia a empresária Angélica Cristina da Silva e fica localizada na Rua Franca, 176, loja 03 – Bairro Eucaliptus, município de Fazenda Rio Grande, no Estado do Paraná. A informação do Portal In9.

De acordo com o site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) o jatinho modelo 400A, de prefixo PR-ALY, fabricado pela HAWKER BEECHCRAFT, foi comprado à vista. Além disse a aeronave não tem “GRAVAME”, que é um registro lançado sobre um bem para informar que ele está atrelado a algum tipo de contrato, como o de financiamento, servindo como uma garantia.

Segundo dados registrados na Receita Federal, a empresa que aparece como dona da aeronave usada por Braga, em 25/08/2021 foi “baixada”, que é quando a empresa está extinta, mediante solicitação ou mediante ação da própria Receita – o que pode ocorrer após 5 anos sem apresentar as informações à Receita Federal.

Confira:



De acordo com site In9, a assessoria de Braga foi questionada sobre o caso mas até o fechamento da reportagem não mandou reposta.