Eleições 2022: Pesquisa aponta empate técnico entre Wilson Lima e Amazonino Mendes

Redação AM POST

Na disputa pelo governo do Amazonas as eleições deste ano, o governador Wilson Lima (União Brasil) tem mostrado crescimento nas intenções de votos superando o senador Eduardo Braga (MDB) e ficando tecnicamente empatado com o ex-governador Amazonino Mendes, conforme aponta pesquisa do instituto Phênix divulgada neste (10).

Continua depois da Publicidade

De acordo com levantamento, Amazonino aparece com 27,6% e Wilson chegou a 25,2% da preferência do eleitorado, ou seja, ambos estão empatados dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais.

Ainda conforme a pesquisa, Eduardo Braga dá sinais de desidratação e o pré-candidato Ricardo Nicolau avança. A candidata do PDT, Carol Braz é a menos rejeitada pelos eleitores.

Segundo o Instituto Phoenix, a pesquisa foi realizada entre os dias 1 e 4 de julho de 2022 com 1.255 eleitores dos principais municípios amazonenses incluindo a capital Manaus.

Continua depois da Publicidade

Leia a pesquisa na íntegra:1a-PESQUISA-GOVERNADOR CLIQUE AQUI