Em 48 horas, candidato ao governo Amazonino Mendes passa mal em entrevista e cancela outras duas em Manaus

Nas últimas 48 horas, o candidato ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania), de 82 anos, passou mal durante entrevista na rádio Mais Brasil News Manaus e cancelou outras duas. O político vem chamando atenção pelo seu estado debilitado em agendas que cumpre no Amazonas e demonstra dificuldades de permanecer na ‘corrida eleitoral’.

Durante a conversa com o jornalista Clayton Pascarelli, na última terça-feira (23), Amazonino Mendes apresentou grande dificuldade de fala e deixou transparecer um certo cansaço na voz além de muito pigarro. A entrevista seguiu só que teve uma pausa após o candidato passar mal. O apresentador ofereceu água a ele e pediu para parar o relógio com minutos restantes do papo dos dois.

Após o episódio, Amazonino Mendes cancelou na quarta-feira (24) entrevista que tinha marcado na rádio Difusora 93.7 FM e hoje (25), Amazonino faltou entrevista marcada na Rede Amazônica.

“Infelizmente o candidato não compareceu ao compromisso firmado com o Grupo Rede Amazônica”, disse a jornalista Lane Gusmão ao anunciar a ausência político.

Amazonino falta entrevista na Rede Amazônica pic.twitter.com/JpRGyV1hDf — AM POST (@portalampost) August 25, 2022

O comando de campanha de Amazonino tem tentado filtrar as informações para não deixar que o estado de saúde dele interfira na decisão dos eleitores na hora do voto, mas há preocupação com o atual cenário.

A reportagem do AM POST procurou o coordenador de campanha do político, o jornalista Paulo Castro, para questionar a falta do candidato na entrevista e ele afirmou que Amazonino viajou para Belém (PA) onde participará de uma reunião política.