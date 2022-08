Em caminhada na Compensa, Wilson afirma que área social é prioridade para segundo mandato

Redação AM POST

O candidato à reeleição ao Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), realizou caminhada de campanha nesta terça-feira, 23 de agosto, pelas ruas do bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Acompanhado da primeira-dama Taiana Lima; do candidato a vice-governador, Tadeu de Souza; e do prefeito de Manaus, David Almeida, Wilson conversou com moradores e comerciantes da região.

Continua depois da Publicidade

Para a Compensa, um dos principais bairros da zona oeste, Wilson direcionou ações como a reinauguração do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), que recebeu a primeira reforma após 21 anos de existência; e o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic+) Alberto Carreira, que não era reformado há 12 anos e agora oferta cinco novas especialidades médicas à faixa etária de 0 a 17 anos.

Além disso, Wilson revitalizou o Prato Cheio, que aumentou o número de refeições servidas diariamente de 200 para 400. De acordo com ele, ampliar a quantidade de restaurantes populares, o Auxílio Estadual permanente e todo o trabalho voltado ao social estão entre as prioridades para o segundo mandato.

“O nosso Auxílio Estadual permanente, que hoje atende 300 mil famílias no Amazonas, a partir do ano que vem vamos aumentar para mais 50 mil pessoas. E o Prato Cheio, hoje já são 43 unidades, porque inauguramos mais um no município de Tapauá. Daqui a alguns dias vamos inaugurar outro em Santa Isabel do Rio Negro”, destacou o governador, durante a caminhar pela Compensa.

Continua depois da Publicidade

A zona oeste também foi alcançada pelos trabalhos do Asfalta Manaus nos bairros Compensa, Santo Antônio, São Raimundo e Tarumã; e pela reforma de dois campos comunitários: o Centro Desportivo da Compensa e o Campo do Buracão, no Lírio do Vale.

Além disso, a região é beneficiada com o Anel Viário Sul, maior obra de mobilidade urbana de Manaus, que está em execução.

Continua depois da Publicidade

O trabalho é reconhecido pela população, que declarou apoio a Wilson.

“Em time que está ganhando não se mexe, eu espero que nós possamos estar juntos em mais esse mandato, para que ele venha fazer coisas ainda melhores não somente pelo nosso bairro, mas pelo estado”, disse o comerciante Elço Pinheiro, 50.

Continua depois da Publicidade

“Nos momentos dessa pandemia, que todo mundo viu a dificuldade não só do Amazonas, mas em todo o mundo, eu acho que ele conseguiu fazer um bom trabalho e continua fazendo, no estado do Amazonas. Por isso meu voto é 44”, apontou Sônia Bezerra, 51, cozinheira.

“Eu acho que ele vem desempenhando um bom trabalho e é isso que o Amazonas merece, Wilson Lima de novo. Quando a gente roda nas ruas a gente vê o que ele fez, e eu espero que ele continue fazendo”, considerou a autônoma Ketlen Viana, 32.