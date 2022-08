Em caminhada na Redenção, Wilson Lima percorre ruas que receberam trabalhos do Asfalta Manaus

Redação AM POST

Governador do Amazonas e candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima esteve, nesta quarta-feira, 24 de agosto, no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Em mais uma caminhada de campanha, Wilson foi recebido pelos moradores da área e passou por ruas que receberam serviços de pavimentação do Asfalta Manaus.

“Nós estivemos aqui no bairro da Redenção fazendo essa caminhada, conversando com a população e fazendo uma prestação de contas, porque eu já passei por aqui na parceria com a Prefeitura de Manaus, para a gente recuperar as ruas desse bairro”, afirmou Wilson.

“A gente fez, numa primeira etapa, uma parte das ruas, e agora a gente vem com o Asfalta Manaus 2, para entrar naquelas ruas que ainda não foram contempladas por esse trabalho que está sendo feito pela Prefeitura, em parceria com o Estado”, enfatizou o governador.

Wilson caminhou pelas ruas da Redenção acompanhado da primeira-dama Taiana Lima; do candidato a vice-governador, Tadeu de Souza; e do prefeito de Manaus, David Almeida.

Cerca de 150 ruas da zona centro-oeste já foram pavimentadas pelo Asfalta Manaus. O trabalho beneficiou famílias como a do eletrotécnico Jander Sena, 43. Para além do Asfalta Manaus, ele destacou ações que impactam a vida de todos os amazonenses.

“Ele tem demonstrado um trabalho sério e honesto. Por exemplo, o asfaltamento da nossa AM-010, uma obra que o povo já almejava há muito tempo, há mais de 40 anos. Só por essa iniciativa já tem o meu apoio, porque é uma obra que vai beneficiar todo o nosso estado, interligar as cidades”, afirmou Jander.

A região também foi beneficiada com um restaurante popular Prato Cheio, que fica no bairro Alvorada, e atende famílias da zona centro-oeste, servindo 400 refeições por dia a R$ 1, de segunda a sexta-feira.

“Ele (Wilson) está dando emprego para o pessoal, está ajudando todo mundo, inaugurando Prato Cheio para o povo que precisa, aquele povo que não tem alimento está se beneficiando e isso para mim é muito bom”, observou a costureira Luzanira Brasil, 59.

Para o técnico em mecânica industrial Wellington dos Santos, 38, o Amazonas não pode voltar a ser governado pela velha política.

“A gente está cansado desses governantes antigos que só prometem e não fazem nada. Se eles tivessem que fazer, já teriam feito. Eles tiveram todos esses anos para fazer e não fizeram, por que vão fazer agora? Temos que dar uma nova oportunidade para o nosso governador atual, Wilson Lima 44”, declarou o morador da Redenção.

