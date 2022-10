Em caminhada na zona sul, Wilson anuncia mais 41 restaurantes populares no novo mandato

Redação AM POST

O governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), reforçou o compromisso de implantar mais 41 restaurantes populares Prato Cheio, chegando a todos os municípios do estado no segundo mandato.

Continua depois da Publicidade

Em caminhada no bairro Educandos, zona sul de Manaus, hoje (17/10), Wilson destacou que já ampliou de sete para 44 o número de unidades do programa de combate à insegurança alimentar.

Os restaurantes populares atendem principalmente famílias em situação de vulnerabilidade social e, no governo Wilson, foram implantados no interior do estado pela primeira vez. São 26 unidades no interior e 18 na capital.

“Nós temos 44 restaurantes populares; quando eu entrei eram sete. E a nossa meta para os próximos quatro anos é que a gente abra mais 41. A gente vai colocar em cada município um restaurante popular Prato Cheio e alcançar quem mais precisa”, disse o governador.

Continua depois da Publicidade

Wilson e apoiadores percorreram a avenida Leopoldo Peres, uma das principais do bairro Educandos. Durante o percurso, conversou com moradores e comerciantes da região e reforçou outros compromissos como a ampliação da estrutura de saúde no estado e a realização de mais concursos públicos.

O empresário Eduardo Brandão, que possui um empreendimento no bairro, explicou o motivo de apoiar a candidatura de Wilson Lima. “A gente teve a experiência de quatro anos. Mudança por mudança, voltar para o passado não é uma boa. Agora é a vez de continuar o trabalho e não deixar a peteca cair”, disse Eduardo.

Continua depois da Publicidade

Investimentos

Para potencializar o alcance de atendimentos dos serviços do Estado, Wilson inaugurou o maior PAC de Manaus na zona sul da cidade. A unidade tem capacidade para atender até sete mil pessoas por mês.

Na área da saúde, o Caic Josephina de Melo, a Maternidade Balbina Mestrinho e a Policlínica Gilberto Mestrinho foram revitalizadas, visando a melhoria dos serviços de saúde. O Caic teve a oferta de atendimentos ampliados para três mil consultas mensais. Em parceria com a Prefeitura de Manaus, Wilson revitalizou mais de 140 ruas da região por meio do programa Asfalta Manaus que vai recuperar 10 mil ruas em toda a cidade.

Continua depois da Publicidade

Também em parceria com a Prefeitura, Wilson vai revitalizar as feiras dos bairros São Francisco, Japiinlândia, e as feiras da Manaus Moderna, da Banana e da Panair.