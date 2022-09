Em Coari, Wilson fala sobre avanços no combate ao crime, com investimento nas polícias, estrutura e tecnologia

Redação AM POST

Nesta sexta-feira, 9 de setembro, o candidato à reeleição ao Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), visitou o município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), na calha do Médio Solimões, e destacou os avanços na segurança pública, com investimentos na valorização dos policiais, estrutura e tecnologia.

Continua depois da Publicidade

“Nós estamos trabalhando para todo o Amazonas, principalmente para essa região aqui do Solimões, com recursos humanos, a valorização do policial, com tecnologia e infraestrutura. Tudo isso tem nos trazido resultados muito significativos, como a redução do número de homicídios”, disse Wilson.

Ele ressaltou que as forças de segurança já apreenderam aproximadamente 60 toneladas de drogas e que o combate ao tráfico é prioridade.

“Estamos avançando muito na segurança pública, conseguimos entregar a nossa Base Arpão para dar segurança a quem está nos nossos rios. Colocamos aqui lanchas blindadas para que a gente pudesse combater o crime, sobretudo o tráfico de drogas”, pontuou o governador.

Continua depois da Publicidade

Em Coari, Wilson participou de carreata, caminhada e comício acompanhado de candidatos proporcionais da coligação “Aqui é Trabalho!”.

Investimentos

Wilson já destinou mais de R$ 58 milhões para a saúde de Coari, onde inaugurou o primeiro Hemonúcleo do interior e está construindo o Instituto de Medicina Tropical de Coari, com a liberação de recursos via emenda parlamentar.

Continua depois da Publicidade

Para melhorar a infraestrutura da cidade, Wilson vai iniciar os trabalhos de pavimentação de ruas de quatro bairros e quatro ramais; além de implantar iluminação pública em LED a partir de novembro.

Wilson está reformando o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) de Coari e já revitalizou sete escolas estaduais. Também entregou material escolar e fardamento para quase 10 mil estudantes, e material pedagógico para mais de 500 profissionais da educação.

Continua depois da Publicidade

O Auxílio Estadual permanente chega a mais de 5 mil famílias do município, injetando, por mês, R$ 754 mil no comércio local.

Os investimentos no setor primário incluem a aquisição de mais de 100 toneladas de alimentos de agricultores familiares, entrega de mais de 400 mil pós-larvas de tambaqui e ração para incrementar a piscicultura; além de Cartões do Produtor Primário para mais de mil produtores.