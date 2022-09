Em debate marcado por ataques, Wilson Lima apresenta propostas

Redação AM POST

No último e mais importante debate, entre os candidatos ao governo do Amazonas, realizado nesta terça-feira (27/9) pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, o governador Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição, foi o único que focou na apresentação de propostas.

Os demais candidatos se dedicaram à críticas e à troca de ofensas. E o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania) nem sequer foi ao debate, muito menos apresentou justificativa à emissora organizadora do encontro. No debate, o candidato Henrique Oliveira (Podemos) sinalizou que Amazonino está com problemas de saúde.

Wilson Lima, que tem como vice de chapa o procurador Tadeu de Souza (Avante), indicado pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), falou dos planos de ampliar os investimentos em diversas áreas, como saúde, assistência social e na área da infraestrutura.

O candidato à reeleição, e que lidera as pesquisas de intenção de votos, detalhou que o programa que está implantando leitos de UTIs no interior do Estado segue com foco sobretudo nos municípios-polo. Pela primeira vez, o interior começa a ter leitos de UTI.

Programas sociais como Prato Cidadão e o que garante auxílio financeiro a 300 mil famílias, também serão ampliados. Segundo o governador Wilson Lima, novas unidades do Prato Cidadão serão abertas em Manaus e no interior. E as obras de infraestrutura, nas sedes municipais, em ramais e estradas, para o escoamento da produção agrícola, também.

Em alguns trechos do debate, o senador Eduardo Braga (MDB) tentou fazer críticas a casos supostamente de corrupção, mas tanto Wilson Lima quanto outros candidatos, como Henrique Oliveira, afirmaram que Braga não teria moral para tratar do tema. Henrique inclusive lembrou de escândalos em governos passados de Braga.

A quatro dias das eleições, as pesquisas de opinião apontam o governador Wilson Lima na liderança, com o ex-governador Amazonino em segundo e Braga em terceiro. Nas simulações de segundo turno das mais recentes pesquisas, como a divulgada pela Perspectiva, Wilson também vence os dois principais adversários.