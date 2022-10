Em menos de 24 horas, três institutos de pesquisa confirmam reeleição de Wilson Lima no 2º turno

Redação AM POST

Pesquisas feitas pelos Institutos Ipec, Perspectiva e Eficaz, nas últimas 24 horas, apontam que o governador e candidato a reeleição Wilson Lima (UB), consolidou liderança na disputa pelo governo do Amazonas contra o senador Eduardo Braga (MDB). Os levantamentos mostram vitória esmagadora do mandatário contra o emedebista.

Pesquisa do Ipec, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08161/2022, divulgada na noite dessa quarta-feira (19/01), mostra que a aprovação do governo Wilson Lima só cresce e chega a 75% entre ótimo, bom e regular. Desses, 40% consideram a administração boa e ótima, nove pontos acima do registrado no levantamento de agosto deste ano. A pesquisa também aponta que Wilson consolida a liderança rumo à reeleição neste segundo turno com 56% dos votos válidos, contra 44% de Eduardo Braga, que está 12 pontos atrás nas intenções de voto.

Pesquisa do instituo Eficaz divulgada nesta quinta-feira (20) mostra vantagem do governador de 17,2 pontos percentuais sobre seu adversário, Eduardo Braga (MDB). A empresa foi às ruas entre os dias 15 e 20 de outubro e encontrou Wilson com 58,6% e Braga com 41,4% dos votos válidos.

Já a pesquisa realizada entre pela empresa Perspectiva, Mercado e Opinião, divulgada hoje (20), mostra que o candidato à reeleição está com 56,4% dos votos válidos contra 43,6% de Eduardo.

