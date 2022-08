Em Tefé, Manacapuru e Manaus, deputado federal Pablo acelera ritmo da campanha rumo à reeleição

Redação AM POST

O fim de semana do deputado federal Delegado Pablo (UB-AM) foi marcado por diversas reuniões na capital e interior do Estado, com direito a prestação de contas e apresentação de propostas nos municípios de Tefé, Manacapuru e Manaus.

No sábado (27), Pablo esteve em Tefé, no interior do Amazonas, onde foi convidado por pescadores para reunião com os trabalhadores do setor pesqueiro.

Mais de 1 mil pessoas participaram do encontro, coordenado pelo presidente da Federação dos Pescadores do Amazonas (Fepesca-AM), Walzenir Falcão. Pablo falou da luta para defender os direitos dos pescadores junto ao governo Federal.

Ainda em Tefé, o deputado participou de reunião com produtores rurais e com trabalhadores do setor de vigilância.

Na prestação de contas, Pablo relembrou a liberação de R$ 4,5 milhões em emendas parlamentares para a Saúde Pública de Tefé. Os recursos foram usados no combate à pandemia de Covid, além da reforma do hospital Carlos Braga, que ganhou equipamentos médicos e cirúrgicos.

No domingo (28), Pablo foi recebido com carinho pelas pessoas na feirinha da avenida Eduardo Ribeiro, no Centro da cidade. O deputado foi cumprimentado e tirou fotos com amigos e eleitores, que declararam apoio à reeleição de Pablo.

À tarde, Pablo foi ao município de Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus, onde participou de carreata pelas ruas da cidade. “Sinto-me em casa todas as vezes que venho a Manacapuru, onde sou recebido com muito carinho por dezenas de amigos”, agradeceu Pablo.

Pedido de socorro às vitimas do acidente em Manacapuru

À noite, o deputado assistiu ao último dia do Festival de Cirandas de Manacapuru, e presenciou o acidente envolvendo o guindaste que erguia uma alegoria a dez metros de altura.

“Uma tragédia acaba de acontecer aqui em Manacapuru, onde infelizmente ocorreu um acidente com uma alegoria no Festival de Cirandas”, escreveu Pablo, nas redes sociais.

Imediatamente, o deputado entrou em contato com o governo do Estado para providenciar atendimento médico aos feridos, que foram encaminhados os hospitais de Manacapuru e Manaus.

O socorro foi solicitado também ao Corpo de Bombeiros, que ajudou no resgate dos feridos que estavam na alegoria.

“Estamos acompanhando o estado de saúde das 26 pessoas feridas no acidente. Estou cobrando também uma resposta sobre o que causou o acidente e quem são os responsáveis pelo ocorrido”, completou Pablo.