Em vídeo, Lula fala de Braga mas não declara abertamente apoio ao pré-candidato ao governo do AM

Redação AM POST

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, divulgou um vídeo em que afirmou que deve visitar o Amazonas nos próximos dias e agradeceu o senador Eduardo Braga por encabeçar o movimento de 11 representantes do MDB que vão apoiar a pré-candidatura do petista à Presidência da República já no primeiro turno, abandonando a candidatura de Simone Tebet, do seu próprio partido.

Continua depois da Publicidade

Para justificar o próprio gesto de colocar os interesses partidários em segundo plano, Eduardo disse que em nove estados o palanque do MDB será do petista condenado por corrupção e lavagem de dinheiro.

No entanto, Lula não disse no vídeo abertamente o que Eduardo Braga quer ouvir que é o apoio declarado a pré-candidatura do emedebista ao governo do Amazonas, como já fez com o senador Omar Aziz (PSD), que vai tentar se reeleger. O petista deve estar muito receoso com o passado de Braga e a rejeição de seu nome entre os eleitores do Amazonas.

“Eduardo, muito obrigado pela reunião com o MDB, muito obrigado pelo trabalho que você fez e que você consiga colher os frutos das árvores que você plantou, do desenvolvimento econômico e da distribuição de riquezas. Um abraço e boa sorte”, declarou o ex-presidente Lula reforçando que ainda não tem definido quem será o seu palanque como governador do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Já no vídeo feito para apoiar Omar Aziz o petista é objetivo: “Eu trabalho para o companheiro Omar Aziz continuar sendo o senador da República. […] Queria pedir para todos vocês [do Amazonas] que o companheiro Aziz precisa continuar senador”.

Vale destacar que o nome de Braga também tem rejeição dentro do PT no Amazonas, que não quer apoiar sua candidatura ao Governo do Amazonas nas eleições deste ano.

Continua depois da Publicidade