“Essa é uma eleição geracional”, destaca David Almeida ao votar no Morro da Liberdade

O prefeito de Manaus, David Almeida, compareceu, na manhã deste domingo, 2/10, à escola estadual Antônio Bittencourt, localizada no Morro da Liberdade, zona Sul da capital amazonense, para cumprir o seu dever constitucional e votar para escolher o presidente da República, governador do Amazonas, senador e deputados federais e estaduais.

Acompanhado por amigos do bairro e pelos secretários municipais de Infraestrutura (Seminf), Renato Jr, e de Comunicação (Semcom), Israel Conte, David Almeida destacou que a disputa nas urnas será entre gerações de políticos e torce que a vontade do povo seja respeitada por todos após a apuração.

“Essa é uma eleição geracional. Uma geração que já teve tempo, dinheiro e apoio político para realizar tudo neste estado, já tiveram a sua oportunidade e agora nós estamos com uma nova geração de políticos. Como prefeito de Manaus, apoio quem tem novas atitudes e garante investimentos para a nossa cidade. Hoje é o dia em que as pessoas expressarão suas preferências. Eu torço para que todos os eleitores cumpram o seu dever constitucional e democrático, e possam respeitar a vontade de quem não tem a sua mesma pretensão, o seu mesmo pensamento. Que as eleições possam transcorrer da melhor maneira possível, dentro da normalidade, e que a democracia saia fortalecida”, enfatizou Almeida.

Questionado sobre o comparecimento da população nas zonas eleitorais, o prefeito de Manaus destacou que vem acompanhando o movimento desde as primeiras horas de eleição e acredita que a porcentagem de abstenção será menor que a registrada no último pleito.

“O comparecimento é grande, maciço, nós temos acompanhado. Eu tive uma parcial no início da manhã e creio que teremos um comparecimento acima do que tivemos em eleições anteriores. Nós temos também a movimentação dos candidatos proporcionais e isso traz os eleitores para as urnas. Eu creio que a população vai comparecer nas urnas e confirmar o seu voto na renovação”, afirmou o prefeito.

Aleam

A chegada do prefeito de Manaus à zona eleitoral foi acompanhada pela imprensa. Durante a entrevista coletiva, David Almeida citou acreditar que pelo menos 10 deputados estaduais novos serão eleitos, solidificando a mudança iniciada pela população em 2018.

“Eu acredito que na Assembleia, metade dos deputados sejam renovados. Essa é a estimativa. Além dela, acredito que a Câmara Federal, mesmo sendo apenas oito vagas, quatro sejam renovadas. Eu vejo isso na vontade do povo do Amazonas de realizar essa mudança. Começou em 2018, confirmou em 2020 e neste ano é uma consolidação ao nível federal e estadual”, finalizou.