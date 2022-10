“Esse é o momento de agradecer a todos”, diz Wilson a apoiadores que realizaram 65 carreatas por Manaus

Redação AM POST

Apoiadores do candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil), realizaram hoje 65 carreatas que saíram de diferentes bairros de Manaus e se encontraram na avenida do Samba, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Wilson e a primeira-dama, Taiana Lima, chegaram ao local às 18h para agradecer o empenho de todos, no último ato de campanha antes deste primeiro turno das eleições.

“Nós estamos encerrando a nossa caminhada, fizemos uma grande carreata e nos encontramos aqui. Esse é o momento de agradecer a todos. Esse não é o projeto do governador Wilson Lima e do vice-governador. Esse é um projeto do povo do Amazonas que decidiu que o trabalho vai continuar, ele vai confirmar amanhã, no dia 2 de outubro, 44!”, declarou Wilson.

Na corrida eleitoral deste primeiro turno, Wilson foi 37 vezes ao interior do Amazonas, mantendo o compromisso de estar sempre presente nos municípios. Desde o primeiro ano de sua gestão, ele esteve nas 61 cidades do interior para fazer entregas que mudam a vida das pessoas. A chapa Wilson Lima e Tadeu de Souza é apoiada pela maioria dos prefeitos do Amazonas, incluindo David Almeida, chefe do executivo em Manaus.

Wilson é líder em todas as pesquisas de intenção de voto e, para ele, isso é reflexo do trabalho que realizou nos últimos 3 anos 10 meses. Entre as realizações, destacam-se o aumento de sete para 44 do número de restaurantes populares Prato Cheio e a criação do Auxilio Estadual permanente, que contempla 300 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza na capital e no interior.

Obras de infraestrutura também são destaques do governo Wilson, que concluiu 234 obras, entres as quais a duplicação da AM-070 e a pavimentação de 485 quilômetros de ruas e ramais no interior do estado. Em Manaus, o governador realiza o Asfalta Manaus, em parceria com a Prefeitura, que vai pavimentar 10 mil ruas.

Nascida no município de Carauari, Regiana Lobo, 34, participou da carreata que teve início no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. O filho de Regiana, de oito anos de idade, participa do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que atualmente alcança sete mil crianças e adolescentes em Manaus e do interior do estado.

“Pra mim ele é o melhor para a minha família, ele é o melhor para o Amazonas, e ele tem que continuar o trabalho. Eu sou mãe, eu tenho uma criança de oito anos e eu quero meu filho no esporte. Eu não quero meu filho na droga, eu quero meu filho no esporte. Eu sou Wilson Lima 44”, disse empolgada.

“O Wilson Lima é um cara muito legal. Ele ajudou o Pelci para nossas crianças para nós brincarmos de futebol, para interagirmos no esporte”, disse o pequeno João Pedro, de oito anos, filho de Regiana.

O psicólogo Daniel Gracia, 37, está seguro de que amanhã votará 44. “A gente consegue ver verdade quando ele diz que ele quer o bem do Amazonas e ele luta por isso. O Passe Livre Estudantil, que é um projeto de muito tempo que muitos governos prometeram, mas ele vem e cumpre. E vários projetos que a gente pode citar no governo Wilson Lima”, disse.

A engenheira Patrícia Penha, 40, que também participou da mobilização, destacou investimentos que garantiram a geração de empregos. “É um governo que trabalha. É um governo que faz estradas. Estamos com obras de infraestrutura, reformas, ampliações. E isso gera empregos e renda para o nosso estado. É um excelente trabalho que o nosso governador vem fazendo e a gente quer continuar”, afirmou.