“Estou preparado para qualquer briga para defender o povo do AM”, diz Wilson ao avaliar perfil de Braga no 2º turno

O governador Wilson Lima, candidato à reeleição pelo União Brasil, que alcançou 819.593 votos, totalizando 42,82%, neste domingo (2), já avalia o cenário do segundo turno e disse que está preparado para qualquer briga.

O jornalista Ronaldo Tiradentes questionou o governador, durante entrevista na manhã desta segunda-feira (3), sobre o histórico de eleições passadas do seu adversário no segundo turno Eduardo Braga (MDB), de sempre tentar ganhar no ‘tapetão’.

“Quem já enfrentou as dificuldades que eu enfrentei, meu irmão, estou preparado para qualquer briga principalmente para defender esse projeto do povo do Amazonas. O nome Wilson Lima é só um nome que se presta a esse projeto. Essa não é uma briga minha é do povo do Amazonas. Não tenha a menor dúvida de que eu vou me defender dele. Agora, eu não vou entrar no jogo sujo que eles tentaram fazer no primeiro turno. Isso aí não é do meu perfil”, respondeu Wilson.