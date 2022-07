“Eu queria apoiar o Bolsonaro mas ele é o cara que está tentando destruir a ZFM”, diz David Almeida

Redação AM POST

Durante entrevista ao programa “Meio-Dia com Jefferson Coronel”, pela Rádio Onda Digital, nesta quinta-feira (14),

o prefeito de Manaus, David Almeida, falou sobre aprovação, resultados e desafios de gestão e também de política. Na conversa, o chefe do executivo municipal destacou pontos que concorda e em que discorda do presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

David disse que se manifesta em defesa da Zona Franca de Manaus (ZFM) e Bolsonaro é o cara que está tentando prejudicá-la e mesmo que os dois tenham muitos pontos de visão parecidos afirma que precisa se manifestar em defesa de quem o elegeu.

“Eu queria apoiar o Bolsonaro. A minha opção é o Bolsonaro. Eu concordo com quase tudo do Bolsonaro, princípios cristãos, eu sou de direita, conservador, defendo Deus, a pátria, a família. Tudo isso eu faço desde pequeno porque eu já nasci em um berço cristão. Só que o Bolsonaro é o cara que está tentando destruir a Zona Franca de Manaus, eu vou apoiar alguém assim? Eu só discordo dele nisso. Como eleitor e chefe do executivo municipal eu me manifesto em defesa do povo que me elege. Porque o político que é do Amazonas, de Manaus e não defende os empregos do seu povo não merece o voto de ninguém aqui”, declarou o prefeito.