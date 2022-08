Ex-governador cassado José Melo tem pedido de candidatura a deputado estadual negado pelo TRE-AM

Redação AM POST

Após ter o nome excluído da ata da convenção partidária do PROS, documento que define os candidatos da sigla para as eleições deste ano, o ex-governador cassado, José Melo, entrou com mandado de segurança contra o partido mas teve o pedido negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) que também não aceitou registro de candidatura do político ao cargo de deputado estadual, conforme consta em publicação do Diário Oficial do órgão desta quarta-feira (17).

De acordo com o site Amazonas1, José Melo ficou fora dos nomes que disputarão as eleições deste ano, devido a uma disputa pelo comando da Executiva Nacional do PROS, entre Eurípedes Júnior e Marcus Holanda. Nas últimas semanas, a legenda partidária mudou de presidente em três ocasiões após decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ficando definitivamente nas mãos de Eurípedes.

Melo foi alvo de comentários negativos nas redes sociais em maio deste ano, quando apareceu na convenção que lançou a pré-candidatura de Amazonino Mendes (Cidadania) ao cargo de governador.