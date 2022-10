Ex-governador José Melo recebeu apenas 5 mil votos e não conseguiu se eleger para deputado estadual

Redação AM POST

Não deu muito certo o retorno do ex-governador do Amazonas, José Melo (Pros), para o cenário político após ter sido cassado em 2017. Ele foi derrotado nas urnas nesse domingo (2) e não conseguiu se eleger a deputado estadual recebendo apenas 5.127 votos nas eleições gerais.

Melo teve um desempenho abaixo do esperado, já que, no início do período de campanha era apontado como um dos possíveis mais votados do pleito. O ex-governador também enfrentou imbróglio com sua candidatura que só foi liberada dois dias antes da eleição.

No dia 25 de janeiro de 2016, por 5 votos a 1, José Melo e Henrique Oliveira (vice-governador, na época) tiveram os mandatos cassados pelo TRE-AM. Na época, a maioria dos magistrados que formavam a Corte Eleitoral entendeu que fortes indícios apontavam que Melo e Oliveira faziam parte de um esquema de compra de votos no pleito de 2014, quando foram eleitos.

Os que votaram pela cassação da chapa foram os desembargadores: Affimar Cabo Verde, que era o relator do processo, João Mauro Bessa, Jaiza Fraxe, Dídimo Santana Barros Filho e Henrique Veiga. O único que votou contra a condenação foi o desembargador Márcio Rys Meirelles.