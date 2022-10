Ferrenha crítica do machismo de Eduardo Braga, Carol Braz se alia a ele no 2º turno da disputa pelo governo do AM

Redação AM POST

A defensora pública e candidata pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Carol Braz, que participou do 1º turno das eleições para o Governo do Estado do Amazonas, declarou nessa terça-feira (4) apoio para o candidato ao governo do Amazonas, senador Eduardo Braga (MDB) que disputa vaga com o governador Wilson Lima (UB), candidato a reeleição.

Carol está alinhada com o diretório nacional de seu partido que apoiará Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à Presidência da República, no segundo turno. E no Amazonas, Eduardo Braga compõe o palanque do petista.

Vale lembrar que Carol Braz chegou a criticar duramente a atitude de Eduardo, denominada por ela como truculenta e machista, no último debate televisivo ocorrido na semana passada, com postulantes ao cargo de chefe do Executivo, ocasião em que o senador elevou o tom com a mediadora Márcia Dantas, ao reivindicar um direito de resposta, e foi repreendido em seguida por adversários políticos.

“Quero me solidarizar com você Márcia Dantas, como mulher, pelo triste ato de machismo praticado pelo candidato Eduardo Braga que acha que pode, porque é homem, ofender uma mulher. Nós duas somos as únicas mulheres acusado de nesse recinto e já chega nós lutamos contra essa truculência e falta de respeito”, disse a defensora pública.

De acordo com fontes que estavam no estúdio, durante o intervalo, Eduardo Braga se exaltou com Márcia e disse que “ela não sabia fazer o trabalho de mediadora”. “Que ela [a mediadora] está equivocada, errada, não presta atenção no debate e nas regras”, explicou a fonte, que preferiu não se identificar.

A assessoria de Eduardo Braga disse que os candidatos Carol Braz e Henrique Oliveira “tentaram criar factoide para aparecer no debate”.

No primeiro debate entre os candidatos ao executivo estadual, realizado em agosto pela TV Band em Manaus, Carol também alfinetou o candidato Eduardo Braga ao lembrar de sua gestão como governador.

“Comigo Eduardo Braga os policiais não vão passar oito anos sem receber um aumento como eles passaram em um dos seus governos. Nós vamos valorizar a categoria”, disparou a então candidata.