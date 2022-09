Fora da disputa, Pablo Marçal oficializa apoio à reeleição de Bolsonaro: ‘Ganhou um general’

Redação AM POST

O coach Pablo Marçal (Pros), que teve a candidatura ao Palácio do Planalto barrada pelo plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), oficializou nesta terça-feira (13) apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Em seu perfil, nas redes sociais, Marçal disse que, “apesar de seus defeitos”, Bolsonaro “ganhou um general”.

“É oficial!!!! O Brasil está contra os dois. Lula (PT) e [Fernando] Haddad podem correr pra Venezuela porque o Brasil é verde e amarelo. Jair Bolsonaro você ganhou um general escudeiro e apesar de todas os seus defeitos, eu não tenho vergonha de te defender!”, escreveu o candidato em sua conta no Instagram, acompanhada de uma foto sua com Bolsonaro.

“Esse é o seu tempo, pode contar com tudo que nós somos. Minha casa, minha família, meus negócios, meu tempo de qualidade. Tarcísio de Freitas, vamos governar São Paulo meu irmão. Brasileiros se levantem, faltam três semanas para mudar o rumo desse país”, completou Marçal, afirmando que a candidatura dele defenderá os valores “da pátria, família, empreendedorismo, cristianismo e tecnologia”.

O TSE barrou a candidatura de Marçal ao Planalto em sessão na última terça-feira (6/9), após uma disputa jurídica pelo comando de seu partido, o Pros. Eurípedes Júnior, fundador da legenda, foi recolocado na presidência e anulou a convenção partidária que havia lançado o nome de Marçal à Presidência da República.

O empresário já havia sinalizado o apoio no sábado (10/9), e disse que havia conversado com um dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que também atua na campanha à reeleição. Em vídeo, Marçal disse que “tiraram a minha oportunidade de ser presidente do Brasil. Talvez eu esteja jovem demais para isso, ia ser o mais jovem do mundo” e que aguardava resposta do presidente sobre o apoio.