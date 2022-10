Governador do Tocantins declara apoio a Bolsonaro no 2º turno

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais. O anúncio ocorreu na manhã desta segunda-feira (17) durante uma reunião em um hotel em Palmas.

O encontro político contou com a presença de deputados federais, estaduais e senadores do Tocantins. Também estava presente o ex-ministro do turismo Gilson Machado. Durante a tarde, Wanderlei Barbosa foi até Brasília e se encontrou com o presidente.

Durante o discurso em que explicou a decisão, o governador disse que conversou com empresários do agronegócio e entendeu que o apoio a Bolsonaro é importante para a economia e geração de empregos. Também citou questões familiares como o apoio do pai e do irmão ao atual presidente.

“Eu tenho que atuar pela minha família, pela sociedade tocantinense e pelo Brasil. Eu declaro o meu voto para o presidente Bolsonaro”, disse.

Wanderlei também convocou os deputados a fazerem uma “cadeia de conversa” pela reeleição. “Eu quero pedir aos deputados estaduais: é hora de a gente fazer uma cadeia de conversas com os nossos prefeitos, os nossos vereadores para a gente intervir neste processo que importante para o Tocantins e para o Brasil”, disse em outro trecho.