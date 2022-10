Governador Wilson Lima dá largada rumo à reeleição

Redação AM POST

Com vitória no primeiro turno, ao receber mais de 819 mil votos e consolidar larga vantagem sobre seus adversários, o governador Wilson Lima inicia caminhada rumo à reeleição nesta quarta-feira (05/10), às 19h, em grande comício no Copacabana, na avenida do Turismo, zona oeste da capital, com a presença de lideranças políticas e apoiadores.

Continua depois da Publicidade

Com o processo de apuração concluído pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Wilson encerrou o primeiro turno com 819.784 votos, mais que o dobro do segundo colocado, Eduardo Braga, que teve 401.817 votos. O governador obteve, ainda, mais votos do que a soma de Braga e Amazonino, terceiro colocado, que totalizaram 757.194.

Para o governador Wilson Lima, o resultado do primeiro turno demonstra que o trabalho que vem sendo feito no seu governo e a parceria com as prefeituras da capital e interior têm feito a diferença na vida das pessoas. “Apesar de todos os ataques, de todas as críticas, o trabalho que a gente apresentou é incontestável. Vamos trabalhar muito nesse segundo turno e mais uma vez o povo vai vencer”, ressalta Wilson.

O governador se reuniu, ontem, com o prefeito de Manaus, David Almeida, e 22 deputados estaduais e federais eleitos e reeleitos para reforçar a sua disposição para o trabalho em parceria, respeitando a vontade do povo nas urnas. Ele ressaltou que o compromisso é seguir com uma campanha sem ataques e propositiva, em respeito à população, para consolidar a vitória que virá da força do povo.