Governistas ironizam sabatina ‘amistosa’ do JN com Ciro Gomes após abordagem mais pesada com Bolsonaro

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e os ministros Fábio Faria, das Comunicações, e Ciro Nogueira (PP), da Casa Civil, ironizaram a sabatina “amistosa” do Jornal Nacional, da TV Globo, nesta terça-feira (23) com o presidenciável Ciro Gomes (PDT) em comparação com a entrevista mais pesada com o chefe do executivo federal.

O político foi entrevistado pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos, na série de entrevistas da emissora com os candidatos ao Palácio do Planalto. As conversas ficarão disponíveis, na íntegra, no Globoplay e no Portal g1.

Em uma entrevista que durou 40 minutos, Ciro fez críticas ao centrão e disse que abrirá mão da reeleição, caso eleito, para que haja renovação de poder e para facilitar negociações com o Congresso. Ele acrescentou, como argumento, o fato de que nunca tentou se reeleger governador do Ceará, cargo que exerceu entre 1991 e 1994.

Parece que Bonner esqueceu a arrogância e o deboche, mas não esqueceu o Bolsonaro.

Parece que Bonner esqueceu a arrogância e o deboche, mas não esqueceu o Bolsonaro.

Até nas perguntas "amistosas" pro Ciro Gomes, ele aproveita para fazer propaganda negativa e falar inverdades do governo Bolsonaro sobre ao auxílio. — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) August 23, 2022

Melhoraram o microfone, a luz, tom de voz, o roteiro está ameno, sem agressividade, sem ironias, sem caretas, sem interrupções.

Tudo isso em 24h! — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) August 24, 2022 Continua depois da Publicidade

Parabéns ao Jornal Nacional pela excelente condução da entrevista com um candidato a presidente da República: equilibro, suavidade, respeito. Não foi possível com o presidente Bolsonaro. Mas, pelo menos, é bom saber que é possível. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) August 23, 2022

Notaram alguma diferença da postura dos jornalistas da Globo de ontem pra hoje? 🤦‍♀️ — Aline Sleutjes 🇧🇷 (@AlineSleutjes) August 24, 2022

Que diferença de tratamento entre o Ciro e o Bolsonaro, por parte da Globo, nada contra deixar o candidato falar, tudo contra a passionalidade, a preferência e falta de isonomia entre candidatos. Imagino o que acontecerá na quinta. Lamentável — Rogério Senador 222 (@rogeriosmarinho) August 24, 2022

TOTALMENTE DISCREPANTE o tratamento da Globo com Ciro Gomes! Estão contidos e respeitando o tempo de fala do “Coroné”, mas foram pretensiosos e parciais com o nosso Presidente. — Carmelo Neto 22022 (@carmelonetobr) August 24, 2022

Fofo esse Ciro contra polarização. Nem parece que falava que ia receber Moro na bala. — MBL – Movimento Brasil Livre (@MBLivre) August 23, 2022